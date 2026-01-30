Logo Auto-Medienportal
In Brüssel dreht sich immer mehr ums Auto

aum – 30. Januar 2026

Auf das erste deutsche E-Mobil fürs Volk wirft das Web-Journal „Auto-Motive“ heute schon einmal einen interessierten Blick auf Optik und Technik. Die Fachwelt ist gespannt. Soll der Neue doch das Image korrigieren, die deutschen Hersteller hätten sich überholen lassen. Ums Image geht es auch in der Messewelt. Seit Genf seine Rolle als erste strategische Messe des Jahres in Europa aufgegeben hat, wird Brüssel stark, auch durch den breiten Auftritt der Chinesen. Die Brüsseler Politik hat auch Opel-Chef Florian Huettl im Interview im Visier, weil sie mit vielen und teuren Vorschriften bezahlbare Kleinwagen verhindert.

Auch Beispiele für die Meinungsvielfalt in der Gruppe der Autoren des Netzwerks Auto-Medienportal Mobilität und Überlegungen zur Debattenkultur kommen in der Februar-Ausgabe des Journals zum Zug unter https://auto-motive.net (aum)

Bilder zum Artikel
AutoMotive

AutoMotive

Photo: via Autoren-Union Mobilität

Download:

