MG Motor Deutschland jetzt in Neu-Isenburg

MG Motor Deutschland hat seinen Standort von München nach Neu-Isenburg, südlich von Frankfurt, verlegt. Mit der Ansiedlung in der Metropolregion Rhein-Main findet zugleich auch der chinesische Mutterkonzern SAIC Motor „in einer der leistungsstärksten Wirtschafts- und Technologieregionen Europas“ ein neues Zuhause. Auch für Vertrieb und Händlerbetreuung soll der neue Standort als zentraler und verkehrsgünstig angebundener Standort mehr Effizienz bringen und die Abstimmung im deutschlandweiten Partnernetzwerk erleichtern. (aum)