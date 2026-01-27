Günstigere Leasingraten für den DS No.4 E-Tense

DS Automobiles bietet anlässlich der Neuauflage der staatlichen Elektroauto-Förderung das Kompaktmodell DS No.4 E-Tense mit 158 kW (213 PS) und 58,3 kWh-Batterie im Rahmen eines so genannten „Electrified-Leasing“ für Privatkunden zu reduzierten Monatsraten an. So könnten bis zu 336 Euro monatlich gegenüber einer Standard-Leasingrate ohne staatliche Förderung gespart werden, rechnet die Pariser Stellantis-Marke vor.

Dabei gilt die zeitlich begrenzten Aktion unabhängig von der individuellen Förderstufe (3000 bis 6000 Euro). Die staatliche Prämie kann dabei als Anzahlung für das „Electrified-Leasing“ mit einer Laufzeit von drei oder vier Jahren genutzt werden. (aum)

