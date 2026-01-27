Mitsubishi Outlander und ASX Black – nicht nur in Schwarz

Mitsubishi rollt zum Frühjahr seine beiden Bestseller ASX und Outlander als Sondermodelle Black zum Händler. Preise werden noch nicht kommuniziert. Der Crossover ASX Black verfügt neben Zierlementen an Gürtellinie, Seiten- und Heckstoßstange über 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit glänzend schwarzer Oberfläche sowie getönte Scheiben (Privacy Glass). Zur Wahl stehen die Außenfarben Rot Metallic (ohne Aufpreis) und Schwarz Metallic. Letztere auch als Zweifarblackierung mit silbernem Dach. Im Innenraum gibt es eine Sitzheizung vorn, Klimaautomatik sowie eine kabellose Ladefunktion für Smartphones. Angetrieben wird der ASX Black vom neuen 1.8-HEV-Antrieb mit 158 PS Systemleistung.

Der Outlander Black ist nur in der höchsten Ausstattungsvariante Diamant Top mit Luxury-Paket erhältlich. Die Frontpartie und die Dachreling in glänzendem Schwarz werden durch dunkelgraue Embleme, schwarze Lampeneinfassungen und Fensterzierleisten ergänzt. Auch hier tragen die 20-Zoll-Leichtmetallfelgen eine glänzend schwarze Oberfläche. Die Lackierungen Basalt-Grau Metallic mit schwarzem Dach (Perleffekt) und Kristall-Schwarz Premium-Metallic gibt es jeweils ohne Aufpreis. Schwarze Premium-Ledersitze mit schwarzen und silbernen Nähten sorgen für edles Innenraum-Ambiente.



Das Sondermodell Outlander Black wird von einem Plug-in-Hybridsystem mit zwei Elektromotoren in Verbindung mit einem 2,4-Liter-Benzinmotor und einer Systemleistung von 306 PS angetrieben. Der Allradantrieb Super-All Wheel Control (S-AWC) sorgt für sicheres Handling. (aum)

