Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Mitsubishi Outlander und ASX Black – nicht nur in Schwarz

aum – 27. Januar 2026

Mitsubishi rollt zum Frühjahr seine beiden Bestseller ASX und Outlander als Sondermodelle Black zum Händler. Preise werden noch nicht kommuniziert. Der Crossover ASX Black verfügt neben Zierlementen an Gürtellinie, Seiten- und Heckstoßstange über 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit glänzend schwarzer Oberfläche sowie getönte Scheiben (Privacy Glass). Zur Wahl stehen die Außenfarben Rot Metallic (ohne Aufpreis) und Schwarz Metallic. Letztere auch als Zweifarblackierung mit silbernem Dach. Im Innenraum gibt es eine Sitzheizung vorn, Klimaautomatik sowie eine kabellose Ladefunktion für Smartphones. Angetrieben wird der ASX Black vom neuen 1.8-HEV-Antrieb mit 158 PS Systemleistung.

Der Outlander Black ist nur in der höchsten Ausstattungsvariante Diamant Top mit Luxury-Paket erhältlich. Die Frontpartie und die Dachreling in glänzendem Schwarz werden durch dunkelgraue Embleme, schwarze Lampeneinfassungen und Fensterzierleisten ergänzt. Auch hier tragen die 20-Zoll-Leichtmetallfelgen eine glänzend schwarze Oberfläche. Die Lackierungen Basalt-Grau Metallic mit schwarzem Dach (Perleffekt) und Kristall-Schwarz Premium-Metallic gibt es jeweils ohne Aufpreis. Schwarze Premium-Ledersitze mit schwarzen und silbernen Nähten sorgen für edles Innenraum-Ambiente.

Das Sondermodell Outlander Black wird von einem Plug-in-Hybridsystem mit zwei Elektromotoren in Verbindung mit einem 2,4-Liter-Benzinmotor und einer Systemleistung von 306 PS angetrieben. Der Allradantrieb Super-All Wheel Control (S-AWC) sorgt für sicheres Handling. (aum)

Weiterführende Links: Mitsubishi-Presseseite

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Mitsubishi Outlander Black und ASX Black.

Mitsubishi Outlander Black und ASX Black.

Photo: Mitsubishi via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mitsubishi ASX Black.

Mitsubishi ASX Black.

Photo: Mitsubishi via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mitsubishi ASX Black.

Mitsubishi ASX Black.

Photo: Mitsubishi via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mitsubishi ASX Black.

Mitsubishi ASX Black.

Photo: Mitsubishi via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mitsubishi ASX Black.

Mitsubishi ASX Black.

Photo: Mitsubishi via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mitsubishi Outlander Black.

Mitsubishi Outlander Black.

Photo: Mitsubishi via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mitsubishi Outlander Black.

Mitsubishi Outlander Black.

Photo: Mitsubishi via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mitsubishi Outlander Black.

Mitsubishi Outlander Black.

Photo: Mitsubishi via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Klassik Kollektion von Mitsubishi für die Modellreihen Space Star, ASX und Outlander.
Mitsubishi bringt Klassik-Kollektion-Sondermodelle
Die beiden Handball-Nationaltrainer Markus Gaugisch (Frauen) und Alfred Gislason (Männer) fahren Mitsubishi Outlander.
Der DHB fährt Mitsubishi
Mitsubishi zeigt sich beim Handball
Mitsubishi will in absehbarer Zeit sein Programm wieder auf fünf Modelle ausbauen.
Mitsubishi kündigt weiteres Kompakt-SUV an
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV.
Mitsubishi stellt sich im Basketball breiter auf

Audio

Subaru Crosstrek ebnet den Weg ins Abenteuer

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren