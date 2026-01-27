Stellantis schließt das Jahr 2025 als zweitgrößter Hersteller in Europa ab

Mit 2.421.571 Neuzulassungen (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge) im Jahr 2025 hat Stellantis seinen zweiten Platz unter den Herstellern auf dem europäischen Markt behauptet. Im Hybrid-Segment hält der Mehrmarken-Konzern mit 15 Prozent Marktanteil die Spitzenstellung und führt es auf die erfolgreiche Einführung wichtiger Modelle wie Citroën C3, C3 Aircross und C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Jeep Compass sowie dem neuen Opel/Vauxhall Frontera zurück.

Auch im Segment der leichten Nutzfahrzeuge liegt Stellantis mit einem Marktanteil von 28,6 Prozent vorne, wobei hier der Fiat Ducato weiterhin das meistverkaufte Modell darstellt. Gleiches gilt für die kompakte Van-Familie, bestehend aus Citroën Berlingo, Fiat Professional Doblò, Opel/Vauxhall Combo und Peugeot Partner/Rifter, die in ihrem Segment einen Marktanteil von 49,3 Prozent erzielte. (aum)

