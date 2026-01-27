Logo Auto-Medienportal
Nissan Ariya fährt (auch) mit Sonnenenergie

aum – 27. Januar 2026

Nissan hat einen solarbetriebenen Nissan Ariya vorgestellt. Das Konzeptfahrzeug ist auf der Motorhaube, dem Fahrzeugdach und der Heckklappe mit Photovoltaikmodulen ausgestattet, die Sonnenlicht direkt in Strom umwandeln. In Praxistests von Nissans Ingenieur-Teams in Dubai und Barcelona lieferten die 3,8 Quadratmeter großen Solarpaneele unter Idealbedingungen eine zusätzliche Reichweite von bis zu 23 Kilometern pro Tag. In Städten mit hoher Sonneneinstrahlung, wie beispielsweise Dubai, generierte das System im Schnitt 21,2 Kilometer, in London waren es noch 10,2 Kilometer. (aum)

Bilder zum Artikel
Nissan Ariya, Konzeptfahrzeug mit Solarpanel.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

