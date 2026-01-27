Der rumänische Renault-Ableger hat im vergangenen Jahr in Deutschland 73.600 Automobile abgesetzt und damit zum vierten Mal einen Marktanteilrekord eingefahren. Das ist, so Dacia-Deutschlandchef Thilo Schmidt, „in dieser Konstanz auf dem deutschen Markt einmalig“. Im Interview mit dem Auto-Medienportal erklärt Schmidt, dass der Bigster, das neue SUV im C-Segment, einen großen Anteil an diesem Erfolg hat.

In diesem Jahr wird Dacia mit einer vollkommen erneuerten und elektrifizierten Modellpalette auf den Markt kommen. Mit der neuen Ausrichtung auf die Outdoor-Erlebnisse hat sich Dacia, so Schmidt, zu „einer coolen Marke“ entwickelt. Zur Emotionalisierung trägt auch der aktuelle Erfolg bei der Rallye Dakar bei, die Dacia bereits im zweiten Anlauf gewinnen konnte.



Die Marke wird auch in diesem Jahr ihrer Strategie, sich auf den Privatmarkt zu konzentrieren, treu bleiben. Mit einem weiteren neuen Modell in der Kompaktklasse, das Ende des Jahres auf den Markt kommen soll, will Dacia „vor allem Kunden ansprechen, die kein SUV erwerben wollen und dennoch einen hohen Nutzwert erwarten,“ blickt Schmidt in die Zukunft.



Neben dem Privatkundenbereich plant der Deutschlandchef, „mit den neuen Produkten viel stärker im Gewerbebereich zu agieren“. Allerdings wird sich Dacia in Zukunft „nicht an Rabattschlachten beteiligen.“ Dazu gehört auch die Zurückhaltung bei Leasingangeboten. „Wir sehen zum Teil Angebote mit einem Leasingfaktor von 0,5 Prozent. Ich weiß nicht, wie das nachhaltig funktionieren soll. Bei uns liegt der Faktor bei 0,9 oder einem Prozent bei allen Dacia-Partnern in Deutschland.“ Auch in Zukunft wird Dacia, so Schmidt, „seiner DNA treu bleiben und Mobilität für alle anbieten“. (aum)