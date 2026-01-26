Fiat Grande Panda Elektro ab 99 Euro im Monat

Fiat hält für den Grande Panda Elektro ein besonderes Leasingangebot bereit. Bei 5000 Euro Sonderzahlung – das entspricht dem Maximalbetrag der geplanten einkommensabhängigen staatlichen Förderung ohne Kinderzuschuss – gibt es das B-Segment-Modell zu Monatsraten ab 99 Euro. Beim Einsatz geringerer Kaufprämien erhöht sich die Monatsrate geringfügig. Das Angebot gilt für eine Laufzeit von vier Jahren und Kilometerleistungen von maximal 10.000 Kilometern im Jahr. (aum)



