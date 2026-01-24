Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der „Harley-Davidson Bagger World Cup“ nimmt Gestalt an

aum – 24. Januar 2026

Der von Harley-Davidson in Kooperation mit dem Moto GP ins Leben gerufene „Harley Davidson Bagger World Cup“ nimmt Gestalt an. Zu den drei bereits bestätigten Teams aus den USA, Italien und Australien kommt nun noch Niti Racing aus Indonesien, und Joe Rascal Racing aus Down Under schickt noch eine dritte Maschine ins Rennen, so dass sich die Zahl der Fahrer auf nun neun erhöht.

Bei den Grands Prix in den Vereinigten Staaten, den Niederlanden, Großbritannien, Spanien und Österreich setzt sich das Wochenende aus zwei freien Trainings am Freitag, dem Qualifying und dem ersten Lauf am Samstag sowie dem zweiten Rennen am Sonntag zusammen. Beim Moto GP von Italien in Mugello finden hingegen das Qualifying bereits am Freitag statt, und beide Rennen werden dem Samstag ausgetragen.

Die Tickets in begrenzter Zahl sind ab sofort erhältlich. Sie bieten Fans einen exklusiven Zugang Zugang zu einer Harley-Davidson Tribüne, spezielle Motorradparkplätze, ein exklusives Fanpaket, Zugang zu Fahrerlager und Boxen sowie zur Moto-GP- und neuen H-D-Fanzone. Je nach Verfügbarkeit werden auch Helme und Jacken aufbewahrt. Die Eintrittspreise und die Verfügbarkeit sind auf den jeweiligen Grand-Prix-Veranstaltungsseiten zu finden. Die Rennen in den Niederlanden und in Österereich finden am letzten Juni- und am dritten September-Wochenende statt.

Die Rennmotorräder des Bagger World Cups basieren auf der Grand-American-Touring-Plattform der Marke und wurden speziell für den Rennsport umgebaut. Die Maschinen im Stil der Harley-Davidson Road Glide leisten über 200 PS und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von rund 300 km/h. (aum)

Weiterführende Links: Harley-Davidson Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Rennmotorrasd für den „Harley-Davidson Bagger World Cup“.

Rennmotorrasd für den „Harley-Davidson Bagger World Cup“.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Rennmotorrasd für den „Harley-Davidson Bagger World Cup“.

Rennmotorrasd für den „Harley-Davidson Bagger World Cup“.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Rennmotorrasd für den „Harley-Davidson Bagger World Cup“.

Rennmotorrasd für den „Harley-Davidson Bagger World Cup“.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Mercedes-Benz 230 (W 123).
Im Rückspiegel: Der W 123 ist bis heute beliebt
Peugeot 308 und 308 SW.
Peugeot 308 für das Business
Citroën Xanae (1994).
Citroën zeigt Concept-Cars, DS die Staatslimousinen
Volkswagen Golf GTI.
Vorschau: Drei Ikonen und ein besonderer Camper
Rallye Monte-Carlo Historique.
Bad Homburg ist einer von sechs Startorten
Peugeot E-208.
Auch Peugeot stockt die E-Prämie auf

Audio

Wirtschaftsnews vom 23. Januar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren