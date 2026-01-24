Der „Harley-Davidson Bagger World Cup“ nimmt Gestalt an

Der von Harley-Davidson in Kooperation mit dem Moto GP ins Leben gerufene „Harley Davidson Bagger World Cup“ nimmt Gestalt an. Zu den drei bereits bestätigten Teams aus den USA, Italien und Australien kommt nun noch Niti Racing aus Indonesien, und Joe Rascal Racing aus Down Under schickt noch eine dritte Maschine ins Rennen, so dass sich die Zahl der Fahrer auf nun neun erhöht.

Bei den Grands Prix in den Vereinigten Staaten, den Niederlanden, Großbritannien, Spanien und Österreich setzt sich das Wochenende aus zwei freien Trainings am Freitag, dem Qualifying und dem ersten Lauf am Samstag sowie dem zweiten Rennen am Sonntag zusammen. Beim Moto GP von Italien in Mugello finden hingegen das Qualifying bereits am Freitag statt, und beide Rennen werden dem Samstag ausgetragen.



Die Tickets in begrenzter Zahl sind ab sofort erhältlich. Sie bieten Fans einen exklusiven Zugang Zugang zu einer Harley-Davidson Tribüne, spezielle Motorradparkplätze, ein exklusives Fanpaket, Zugang zu Fahrerlager und Boxen sowie zur Moto-GP- und neuen H-D-Fanzone. Je nach Verfügbarkeit werden auch Helme und Jacken aufbewahrt. Die Eintrittspreise und die Verfügbarkeit sind auf den jeweiligen Grand-Prix-Veranstaltungsseiten zu finden. Die Rennen in den Niederlanden und in Österereich finden am letzten Juni- und am dritten September-Wochenende statt.



Die Rennmotorräder des Bagger World Cups basieren auf der Grand-American-Touring-Plattform der Marke und wurden speziell für den Rennsport umgebaut. Die Maschinen im Stil der Harley-Davidson Road Glide leisten über 200 PS und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von rund 300 km/h. (aum)

