Vorschau: Drei Ikonen und ein besonderer Camper

Gleich drei Automobilikonen prägen die nächste Woche. Auf zwei blicken wir zurück und auf eines voraus. Mercedes-Benz enthüllt die überarbeitete S-Klasse. Und obwohl lediglich eine umfassende Modernisierung, kommt dem neuen Flaggschiff der Marke zur Feier des 140. Jahrestages der Erfindung des Automobils durch Carl Benz, eine besondere Bedeutung zu – die es durch ein simples, wenn auch beeindruckendes Detail präsentiert. Frank Wald durfte schon einmal vorab hinter den Vorhang blicken.

Einen Blick, neun, zwei Blicke zurück wirft Martin Wittler: Bei VW steht das 50-jährige Jubiläum der drei magischen Buchstaben G, T und I an, während Toyota noch ein Vierteljahrhundert mehr beim Land Cruiser feiern kann.



Einen Exoten für Camper stellt Michael Kirchberger vor – den Ciclope Mencia 420 aus Spanien. Nicht nur die Natursteinverkleidungen, der großzügige Holzeinsatz und der Mineraltisch heben den Van hervor, sondern auch das Basisfahrzeug. Es handelt sich um einen Maxus Deliver 9.



Vor 35 Jahren nahm in Tschechien eine besondere automobile Erfolgsgeschichte ihren Anfang: Skoda kam zu Volkswagen und stieg im vergangenen Jahr zur Nummer vier auf dem deutschen Markt auf. Michael Kirchberger nimmt das zum Anlass, nach einem kurzen Rückblick eine Ausfahrt mit dem Elroq – „German Car of the Year“ – zu unternehmen. Eine Erfolgsgeschichte schreibt auch Dacia fort. Wir sprechen mit Deutschlandchef Thilo Schmidt über die Ziele und Pläne für dieses Jahr.



