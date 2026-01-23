Bad Homburg ist einer von sechs Startorten

Im Nachgang der aktuellen Veranstaltung startet in der kommenden Woche auch wieder die Rallye Monte-Carlo Historique (29.1.–7.2). 253 Teams aus 28 Nationen haben sich angemeldet. Einer der sechs Startorte ist Bad Homburg, wo sich die Teilnehmer am 1. Februar ab 14 Uhr auf den Weg nach Monaco machen. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) unterstützt dort die Organisatoren. Die weiteren europäischen Ausgangspunkte sind John O’Groats in Schottland, Barcelona, Monte-Carlo, Reims und Turin. Startberechtigt sind Fahrzeugmodelle, die in der Zeit bis 1986 an der Rallye Monte-Carlo teilgenommen hatten.

Während die Fahrzeuge an den meisten Startorten am 1. Februar zum ersten Zwischenziel nach Valence in den Seealpen aufbrechen, gehen die Teilnehmer in John O’Groats bereits am 29. Januar an den Start. Die Stadt in den schottischen Highlands feiert damit den 100. Jahrestag des dortigen Starts von 1926. Die Sternfahrt der Rallye geht sogar auf das Jahr 1911 zurück.

Beim Start auf dem Kurhausplatz in Bad Homburg bekommen Besucher Fahrzeuge zu sehen, die zwischen 1966 (Porsche 911 T 2.0) und 1981 (Porsche 924 Carrera GT) gebaut wurden. Ebenfalls dabei sind ein Ford Escort Mk II (1978), ein Alfa-Romeo Alfetta GTV (1977) und ein Fiat 128 Coupe (1976) sowie das frühere Siegerauto Lancia Fulvia HF 1.3 (1968).



Vom 3. bis 6. Februar wird es dann von Valence aus völlig neu gestaltete Etappen mit insgesamt 18 Gleichmäßigkeitsprüfungen geben. Die finale Ausfahrt ist eine Nachtrallye, die in den frühen Morgenstunden des 7. Februar am berühmten Yachthafen Port Hercule in Monaco endet. Die Siegerehrungen finden am selben Abend im Rahmen eines Gala-Dinners in Monte Carlo statt. (aum)