Peugeot 308 für das Business

Peugeot bietet den aufgefrischten 308 jetzt auch in der Ausstattungsvariante „Business“ an. Er baut auf der Stufe „Style“ auf und bietet zusätzlich unter anderem Sitzpolster aus einem Stoff/Kunstleder-Mix und einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz samt ausziehbarer Oberschenkelauflage, Memory-Funktion und Lendenwirbelstütze. An Bord sind außerdem eine 180-Grad-Rückfahrkamera und das Connected-Plus-Paket (für ein halbes Jahr kostenfrei), Sprachsteuerung und Tom-Tom-Navigationssystem. Beim 308 SW gibt es außerdem serienmäßig ein Gepäckraumtrennnetz.

Der Peugeot 308 Business ist in verschiedenen Motorisierungen bis hin zum Elektroantrieb zu Preisen ab 35.610 Euro (Kombi SW ab 36.840 Euro) erhältlich. Für Vielfahrer hält Peugeot einen 130 PS (96 kW) starken 1,5-Liter-Diesel bereit. (aum)

