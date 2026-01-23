Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Peugeot 308 für das Business

aum – 23. Januar 2026

Peugeot bietet den aufgefrischten 308 jetzt auch in der Ausstattungsvariante „Business“ an. Er baut auf der Stufe „Style“ auf und bietet zusätzlich unter anderem Sitzpolster aus einem Stoff/Kunstleder-Mix und einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz samt ausziehbarer Oberschenkelauflage, Memory-Funktion und Lendenwirbelstütze. An Bord sind außerdem eine 180-Grad-Rückfahrkamera und das Connected-Plus-Paket (für ein halbes Jahr kostenfrei), Sprachsteuerung und Tom-Tom-Navigationssystem. Beim 308 SW gibt es außerdem serienmäßig ein Gepäckraumtrennnetz.

Der Peugeot 308 Business ist in verschiedenen Motorisierungen bis hin zum Elektroantrieb zu Preisen ab 35.610 Euro (Kombi SW ab 36.840 Euro) erhältlich. Für Vielfahrer hält Peugeot einen 130 PS (96 kW) starken 1,5-Liter-Diesel bereit. (aum)

Weiterführende Links: Peugeot

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Peugeot 308 und 308 SW.

Peugeot 308 und 308 SW.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Peugeot E-308 Limousine (rechts) und Kombi SW.
Peugeot 308 und 308 SW ab sofort bestellbar
Peugeot E-308.
Der Peugeot 308 zeigt mehr Gesicht
Peugeot 308.
48 Volt auch für den Peugeot 308
Peugeot 308.
Der Peugeot 308 ist „Women's World Car of the Year 2022“
Peugeot 308 Pure Tech 130.
Fahrbericht Peugeot 308 Pure Tech 130: Sitzen will gelernt sein

Audio

Autonews vom 21. Januar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren