Sonderedition: Kia PV 5 Cargo mit Handwerkerausbau

aum – 23. Januar 2026

Kia bietet den erst im vergangenen Monat eingeführten PV 5 Cargo in einer limitierten Sonderausführung mit Handwerkerausbau an. Anlass ist das 80-jährige Bestehen von Würth. Die Stückzahl ist auf 80 Fahrzeuge begrenzt. Die gemeinsam mit der Servicegesellschaft Deutsches Handwerk (SDH) gestartete Aktion gilt für eine Bestellung des „Van of the Year 2026“ bis Ende März und solange der Vorrat reicht. Angesprochen werden vor allem Elektriker. Die Käufer erhalten 25 Prozent Nachlass auf den Fahrzeugpreis sowie einen hohen Rabatt auf die Würth-Einrichtung. Je nach Ausführung beträgt der Kundenvorteil laut Kia bis zu 11.777 Euro netto bzw. 14.015 Euro brutto. (aum)

Bilder zum Artikel
Kia PV 5 Cargo mit Handwerkerausbau von Würth.

Kia PV 5 Cargo mit Handwerkerausbau von Würth.

Kia PV 5 Cargo mit Handwerkerausbau von Würth.

