200 Toyota GR Yaris zu Ehren des Weltmeisters

Toyota hat heute vor dem Start der Rallye Monte‑Carlo den Prototyp einer Sonderedition „Sébastien Ogier 9x World Champion Edition“ des GR Yaris vorgestellt. Das Modell zu Ehren des letztjährigen und neunfachen Rallye-Weltmeisters wird weltweit auf 200 Exemplare limitiert sein, von denen die Hälfte für Europa reserviert sind.

Die Basis bildet der neue GR Yaris Aero Performance. Exklusive Merkmale der Ogier-Edition sind zwei gemeinsam mit dem Rallye-Ass entwickelte Allrad‑Einstellungen. Der „SEB“-Modus ersetzt den bisherigen „Track“-Modus und nutzt eine Drehmomentverteilung von 40:60 (vorn/hinten) für ein heckbetontes Fahrverhalten bei gleichzeitig hoher Einlenkpräzision.

„Moritzo“-Modus ersetzt den bisherigen „Gravel“-Modus und maximiert Traktion und Kurvenperformance: Unter Beschleunigung werden Vorder- und Hinterräder vollständig gesperrt, beim Bremsen wird die Sperrkraft situativ reduziert. Ogier bevorzugte die von Toyota-Chef Akio Toyoda – alias „Morizo“ – entwickelten Einstellungen, die auf umfangreicher Rallyeerfahrung basieren. Daher wurden sie für dieses Sondermodell übernommen. Für beide Einstellungen gibt es spezielle Grafikdarstellungen im vollanimierten TFT‑Instrumentendisplay.



Das Exterieur und Interieur der GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition wurden überarbeitet und lehnen sich an die Anforderungen echter Rallye‑Prüfungen an. Der neu entwickelte Farbton Black Gravite repräsentiert die Motorsportaktivitäten von Toyota Gazoo Racing im vergangenen Jahr und wird durch matt‑schwarze Räder ergänzt. Die Bremssättel tragen Ogiers charakteristisches Blau, während der Kühlergrill ein Trikolore‑Akzentmotiv zeigt – inspiriert von der französischen Flagge.



Rote, blaue und graue Kontrastnähte setzen das Trikolore‑Thema im Innenraum fort, insbesondere am neu gestalteten GR‑Sportlenkrad, das einen kleineren Durchmesser und eine optimierte Schalteranordnung aufweist – basierend auf Erkenntnissen aus dem GR Yaris Rally 2. Der exklusive Ledergriff der vertikalen Handbremse verfügt über graue Nähte, eine Editions-Plakette mit Seriennummer erinnert an Ogiers Erfolge. (aum)



