Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Christian Weingärtner führt das Pkw-Geschäft von Ford in Europa

aum – 22. Januar 2026

Christian Weingärtner übernimmt zum 1. Februar die neu geschaffene Position des General Managers für Pkw bei Ford Europa. Er war zuletzt ein Jahr lang als Vice President, Business Transformation, tätig.

Christian Weingärtner war von Januar 2022 bis Ende 2024 geschäftsführender Direktor für Ford Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie zusätzlich ab Februar 2022 Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Kölner Ford-Werke. Er ist seit sechs Jahren im Unternehmen, zunächst als Director Strategy, Autonomous Vehicles & Mobility übernahm. Der gebürtige Landshuter hat Technologie und Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität München studiert. Er hat ein Diplom in Technologie und Management sowie einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften. (aum)

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Christian Weingärtner.

Christian Weingärtner.

Photo: Ford via Autoren-Union Mobilität

Download:

Christian Weingärtner.

Christian Weingärtner.

Photo: Ford via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Renault und Ford gehen eine strategische Partnerschaft ein. Die Kölner wollen auf Basis der Ampere-Plattform der Franzosen 2028 zwei Elektroautos auf den Markt bringen.
Ford setzt auf Renault
Luca Sra (links), Präsident der Truck Business Unit von Iveco, und Emrah Duman, Vice President von Ford Trucks, unterzeichnen die Vereinbarung zur Entwicklung eines gemeinsamen Lkw-Fahrerhauses für beide Marken.
Ford und Iveco entwickeln gemeinsames Fahrerhaus
Produktion des Ford Explorer im Werk Köln.
Ford bekommt noch einmal eine Finanzspritze
Dirk Ellenbrock.
Dirk Ellenbeck leitet die Kommunikation von Ford in Europa
Christoph Herr.
Christoph Herr wird Managing Director von Ford

Audio

Autonews vom 21. Januar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren