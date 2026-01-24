Christian Weingärtner führt das Pkw-Geschäft von Ford in Europa

Christian Weingärtner übernimmt zum 1. Februar die neu geschaffene Position des General Managers für Pkw bei Ford Europa. Er war zuletzt ein Jahr lang als Vice President, Business Transformation, tätig.

Christian Weingärtner war von Januar 2022 bis Ende 2024 geschäftsführender Direktor für Ford Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie zusätzlich ab Februar 2022 Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Kölner Ford-Werke. Er ist seit sechs Jahren im Unternehmen, zunächst als Director Strategy, Autonomous Vehicles & Mobility übernahm. Der gebürtige Landshuter hat Technologie und Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität München studiert. Er hat ein Diplom in Technologie und Management sowie einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften. (aum)

