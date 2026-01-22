Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Film ab mit Peugeot

aum – 22. Januar 2026

Peugeot baut sein Engagement für das französische Kino aus und intensiviert die Zusammenarbeit mit Pathé, einem der führenden Filmunternehmen in Europa. Die Automobilmarke unterstützt die Produktionen durch die Bereitstellung von Fahrzeugen für Dreharbeiten, deren Integration auf der Leinwand und durch Co-Branding-Aktivitäten beim Kinostart. Erstes Ergebnis sind „Marsupilami” (Kinostart am 4. Februar in Frankreich) und „Police Flash 80”, der im März auf die Leinwand kommt.

Peugeot und Pathé werden außerdem jeden Monat die Kurzserie „In the Car With…“ produzieren, bei der im Auto Interviews über das Kino geführt werden und die über die Kommunikationskanäle der beiden Partner ausgestrahlt werden. Peugeot begleitet außerdem die Kinovorführungen mit Marken-Touchpoints und einer Vorab-Einblendung zu jedem Film. Die einzelnen Pathé-Lichtspielhäuser können ebenfalls gemeinsame Aktionen mit dem Autohersteller vereinbaren. (aum)

Weiterführende Links: Peugeot

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Peugeot, die Marke mit dem Löwen im Logo, kooperiert mit dem französischen Kinounternehmen Pathé.

Peugeot, die Marke mit dem Löwen im Logo, kooperiert mit dem französischen Kinounternehmen Pathé.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Unter dem Motto „Der Löwe liebt das Kino“ unterstützt Peugeot 2026 Veranstaltungen rund um den französischen Film.
Peugeot liebt das Kino
Peugeot-Studie Inception Concept x 3Paradis.
Peugeot sponsort Pariser Fashion Week
Vincent Ricoux.
Von Nissan zurück zu Peugeot
Peugeot Ocean Trophy.
Peugeot erhält Nachhaltigkeitspreis
Vollelektrische leichte Nutzfahrzeuge von Peugeot (von links): e-Boxer, e-Expert und e-Partner.
Nutzfahrzeugwochen bei Peugeot

Audio

Autonews vom 21. Januar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren