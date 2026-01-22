Film ab mit Peugeot

Peugeot baut sein Engagement für das französische Kino aus und intensiviert die Zusammenarbeit mit Pathé, einem der führenden Filmunternehmen in Europa. Die Automobilmarke unterstützt die Produktionen durch die Bereitstellung von Fahrzeugen für Dreharbeiten, deren Integration auf der Leinwand und durch Co-Branding-Aktivitäten beim Kinostart. Erstes Ergebnis sind „Marsupilami” (Kinostart am 4. Februar in Frankreich) und „Police Flash 80”, der im März auf die Leinwand kommt.

Peugeot und Pathé werden außerdem jeden Monat die Kurzserie „In the Car With…“ produzieren, bei der im Auto Interviews über das Kino geführt werden und die über die Kommunikationskanäle der beiden Partner ausgestrahlt werden. Peugeot begleitet außerdem die Kinovorführungen mit Marken-Touchpoints und einer Vorab-Einblendung zu jedem Film. Die einzelnen Pathé-Lichtspielhäuser können ebenfalls gemeinsame Aktionen mit dem Autohersteller vereinbaren. (aum)