Mazda ist mit dem 787B in Paris

aum – 22. Januar 2026

Mazda nimmt in der nächsten Woche am Salon Rétromobile auf dem Pariser Messegelände teil und erinnert dabei an den Sieg der 24 Stunden von Le Mans im Jahr 1991. Der 787B war nicht nur das erste japanische Auto, das den Langstreckenklassiker gewonnen hat, sondern ist bis heute auch das einzige Siegerfahrzeug, das von einem Kreiskolbenmotor angetrieben wurde. Neben dem 787B sind drei klassische Wankel-Serienfahrzeuge zu sehen. Die Reise durch die Geschichte des Kreiskolbenmotors beginnt auf der Rétromobile (28.1.-1.2.) mit dem Mazda Cosmo Sport 110S von 1967. Als erstes Serienfahrzeug mit Zweischeiben-Kreiskolbenmotor nimmt er einen besonderen Platz in der Historie der Marke ein und begründete eine Linie sportlicher Modelle, die mit dem Mazda RX-7 ab 1979 internationale Bekanntheit erlangte. (aum)

Bilder zum Artikel
Mazda 787B beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1991.

Mazda 787B beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1991.

Mazda 787B beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1991.

Mazda 787B beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1991.

Mazda 787B beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1991.

Mazda 787B beim Le-Mans-Rennen 1991.

Mazda 787B beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1991.

Mazda 787B in Le Mans 1991.

Mazda Cosmo Sport.

