Kia K4 Sportswagon: Der Kombi ist günstiger als die Limousine

Salamitaktik: Neun Tage nach der Modellankündigung liefert Kia nun auch die Preise und den Zeitpunkt der Markteinführung für den K4 Sportswagon nach. Er kann ab sofort bestellt und soll ab Mai verfügbar sein. Und Kia hält gleich eine Überraschung bereit. Der Kombi ist in der Grundversion 100 Euro günstiger als die Limousine, die allerdings nicht in der Basisausstattung Core, sondern erst ab der Linie Vision angeboten wird. Dann beträgt der Aufschlag für den Sportswagon 1900 Euro.

Der Sportswagon kostet in der Basisausstattung mit Ein-Liter-Motor und 115 PS (85 kW) 29.890 Euro. Mit an Bord sind da bereits Navigation, Smart-Key, LED-Scheinwerfer, Klimaanlage, Rückfahrkamera und elektrisch anklappbare Außenspiegel. Angeboten werden drei weitere Ausstattungsstufen sowie auch ein 1,6-Liter-Motor mit wahlweise 150 PS (132 kW) oder 180 PS (150 kW).



Mit knapp 4,70 Metern ist der bis zu 210 km/h schnelle Kombi rund 25 Zentimeter länger als die Limousine. Je nach Antrieb stehen bis zu 604 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung, die sich auf bis 1439 Liter erweitern lassen. Die maximale Anhängelast liegt bei etwas über 1,4 Tonnen.



Der K4 bietet (ausstattungsabhängig) unter anderem ein zweimal 12,3 Zoll großes Panoramadisplay, KI-Assistenz für das Infotainment und einen WiFi-Hotspot sowie In-Car-Payment, Head-up-Display und den digitalen Schlüssel über das Smartphone. Für Sicherheit sorgen serienmäßig neben sieben Airbags inklusive Mittenairbag zahlreiche Assistenzsysteme.



Produziert wird der Kia K4 in Mexiko. (aum)



