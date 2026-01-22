Logo Auto-Medienportal
Volvo bringt im Sommer den XE 60

aum – 22. Januar 2026

Volvo führt als neues Modell den EX 60 ein. Das elektrische SUV ist in drei Motorisierungen von 275 kW (374 PS) bis 500 kW (680 PS) verfügbar. Die beiden leistungsstärkeren Ausführungen sind Allradmodelle. Volvo nennt Normreichweiten von bis zu 810 Kilometern. Die Produktion beginnt im Frühjahr, die ersten Auslieferungen sind für den Sommer geplant. Die Preise beginnen bei 62.990 Euro.

Nach Art des Hauses wird es den EX 60 in den beiden Allradvarianten auch als Cross Country geben, der zwei Zentimeter mehr Bodenfreiheit bietet. Weitere zwei Zentimeter lassen sich durch die Luftfederung herausholen. Los geht es bei 68.990 Euro. Gebaut wird das neue Modell in Schweden. (aum)

Volvo EX 60 Cross Country.
Volvo EX 60 Cross Country.

Volvo EX 60 Cross Country.

Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

Volvo EX 60 Cross Country.

Volvo EX 60 Cross Country.

Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

Volvo EX 60 Cross Country.

Volvo EX 60 Cross Country.

Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

Volvo EX 60 Cross Country.

Volvo EX 60 Cross Country.

Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

Volvo EX 60 Cross Country.

Volvo EX 60 Cross Country.

Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

Volvo EX 60 Cross Country.

Volvo EX 60 Cross Country.

Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

Volvo EX 60 Cross Country.

Volvo EX 60 Cross Country.

Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

Volvo EX 60.

Volvo EX 60.

Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

Volvo EX 60.

Volvo EX 60.

Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

Volvo EX 60.

Volvo EX 60.

Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

Volvo EX 60.

Volvo EX 60.

Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

Volvo EX 60.

Volvo EX 60.

Photo: Volvo via Autoren-Union Mobilität

