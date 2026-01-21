ADAC: Die Kraftstoffpreise könnten niedriger sein

Während sich die Benzinpreise minimal nach unten bewegt haben, müssen Dieselfahrer mehr an der Tankstelle bezahlen als vor einer Woche. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel aktuell 1,742 Euro – ein minimaler Rückgang gegenüber der Vorwoche um 0,1 Cent je Liter. Diesel hat sich dagegen um 1,1 Cent verteuert und kostet jetzt im Schnitt 1,698 Euro. Damit hat sich Diesel innerhalb von rund einem Monat um mehr als elf Cent je Liter verteuert und kostet momentan so viel wie vor etwa einem Jahr.

Damals kostete Rohöl der Sorte Brent jedoch fast 80 US-Dollar je Barrel und damit rund 15 Dollar mehr als derzeit. Zwar notierte der Euro im Vergleich zum US-Dollar schwächer, allerdings ergibt sich aus Sicht des ADAC in Summe deutliches Potenzial für geringere Dieselpreise. Super E10 liegt preislich aktuell in etwa auf dem Niveau des Vorjahres – auch hier stellt sich für den Club die Frage, ob es nicht angesichts des deutlich niedrigeren Rohölpreises spürbar billiger sein müsste. (aum)



