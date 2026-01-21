Suzuki wertet den Address 125 deutlich auf

Suzuki hat den Address 125 zum neuen Jahr gezielt verbessert. Das Licht ist nun vollständig auf LED umgestellt, das Tankvolumen wächst leicht auf 5,3 Liter und der Tankdeckel wandert von unter der Sitzbank ans Heck, wo er hinter einer Abdeckung wie beim Auto steckt. Die Größe des Staufachs bleibt uneingeschränkt erhalten. Außerdem gibt es künftig ein 4,2-Zoll-LC-Display, ein zweites Staufach hinter der Verkleidung und leichtere Felgen sowie einen USB-A-Anschluss. Das Hinterrad bekommt eine Feststellbremse und die Bedienung des Hauptständers wird einfacher. Der 8,7 PS (6,4 kW) starke Motor und die Federung wurden ebenfalls leicht überarbeitet.

Der Suzuki Address 125 kostet 2949 Euro (plus NK). (aum)

