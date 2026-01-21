Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Harley-Davidson Pan America im Full Dress

aum – 21. Januar 2026

Für das neue Modelljahr bringt Harley-Davidson die Pan America als voll ausgestattete Version „Limited“. Kernmerkmal sind die serienmäßigen Alu-Koffer samt Topcase von SW-Motech. Sie bieten ein Gesamtfassungsvermögen von 120 Litern. Zudem verfügt die Pan America 1250 Limited über Quickshifter sowie Auspuff-, Unterfahr- und Kühlerschutz fürs Gelände. Für Fahrten im Stehen kann die Position von Brems- und Schaltpedal geändert werden. Weitere Merkmale des Modells sind Zusatzscheinwerfer (Nebel und Fernlicht), frische Farben und Graphics sowie leicht geänderte Details an der Motorabdeckung.

Die Harley-Davidson Pan America 1250 Limited kostet 26.900 Euro (Österreich: 31.900 Euro / Schweiz: 25.700 Franken). (aum)

Weiterführende Links: Harley-Davidson Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited.

Video: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Kia K4.
Fahrbericht Kia K4: Mit Turbo gegen den Strom
Toyota übergibt 27 Fahrzeuge an die Karnevalsgesellschaft Altstädter Köln 1922.
Toyota hält die Altstädter Köln im Karneval mobil
Skoda-Sondermodelle „Balance“.
Skoda lädt zum Neujahrs-Buffet
Hildegard Müller.
„Europa braucht Entschlossenheit statt Verzögerungstaktik“
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.
ADAC: Die Kraftstoffpreise könnten niedriger sein
Suzuki Address 125.
Suzuki wertet den Address 125 deutlich auf

Audio

Autonews vom 21. Januar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren