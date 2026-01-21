Harley-Davidson Pan America im Full Dress

Für das neue Modelljahr bringt Harley-Davidson die Pan America als voll ausgestattete Version „Limited“. Kernmerkmal sind die serienmäßigen Alu-Koffer samt Topcase von SW-Motech. Sie bieten ein Gesamtfassungsvermögen von 120 Litern. Zudem verfügt die Pan America 1250 Limited über Quickshifter sowie Auspuff-, Unterfahr- und Kühlerschutz fürs Gelände. Für Fahrten im Stehen kann die Position von Brems- und Schaltpedal geändert werden. Weitere Merkmale des Modells sind Zusatzscheinwerfer (Nebel und Fernlicht), frische Farben und Graphics sowie leicht geänderte Details an der Motorabdeckung.

Die Harley-Davidson Pan America 1250 Limited kostet 26.900 Euro (Österreich: 31.900 Euro / Schweiz: 25.700 Franken). (aum)