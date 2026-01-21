Toyota hält die Altstädter Köln im Karneval mobil

Toyota bleibt dem Kölner Karneval treu: In diesem Jahr stellt der in der Domstadt beheimatete Importeur der Karnevalsgesellschaft Altstädter Köln 1922 insgesamt 27 Fahrzeuge zur Verfügung. Sie wurden im Rahmen der traditionellen Fahrzeugweihe übergeben. Es handelt sich um 24 Proace Verso, einen Yaris Cross für Kommandant Michael Klaas und einen Yaris für das Tanzpaar des Traditionskorps. Und der Altstädter Präsident Dr. Björn Braun ist mit einem Lexus RX 500h unterwegs. (aum)



