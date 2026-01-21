Alpine setzt erstmals über 10.000 Autos ab

Alpine hat im vergangenen Jahr den Absatz um fast das Anderthalbfache gesteigert. Erstmals lieferte die Marke weltweit über 10.000 Fahrzeuge aus. 10.551 Auslieferungen in Europa bedeuten eine Steigerung von 145,1 Prozent. Dazu kommen 419 weitere Einheiten in Japan und weiteren internationalen Märkten. In Deutschland steigen die Neuzulassungen um 133,5 Prozent auf 1046 Autos. Das ist der drittgrößte Markt hinter Frankreich (plus 89,5 Prozent) und Großbritannien (+369,5 %). (aum)