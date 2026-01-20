50-Millionen-Euro-Sofortprogramm für sichere und saubere Bahnhöfe

Deutsche Bahnhöfe sollen sauberer und sicherer werden. Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG Evelyn Palla und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder kündigten heute am Berliner Hauptbahnhof ein 50 Millionen Euro schweres Sofortprogramm an, mit dem das Stationserlebnis noch in diesem Jahr spürbar ansprechender werden soll. Den Auftakt markiert die DB an 25 Bahnhöfen, darunter dem Berliner Hauptbahnhof, weitere Stationen sollen im Lauf des Jahres folgen. Vor allem eine höhere Präsenz von Sicherheitskräften, zusätzliche Reinigungen und schnelle Reparaturen sollen dafür sorgen, dass sich die Menschen an den Bahnhöfen gern aufhalten und komfortabel zu ihren Zügen gelangen.

„Unsere Fahrgäste sollen erleben, dass sich rasch etwas zum Positiven verändert – auch wenn die Pünktlichkeit 2026 durch ein enormes Bauaufkommen noch eine Herausforderung bleibt“, sagte Bahn-Chefin Evelyn Palla. Das bestätigte auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder: „Viele Maßnahmen, wie die Modernisierung des Netzes, brauchen Zeit. Aber es gibt auch vieles, was man sofort besser machen kann. Dazu gehören die Sauberkeit und Sicherheit unserer Bahnhöfe.“



So will die DB an zahlreichen Bahnhöfen, darunter in Mainz, Mannheim und Hamburg, zusätzliches Sicherheitspersonal auf Streife schicken. Zudem arbeitet die Bahn gemeinsam mit der Bundespolizei daran, weitere Bahnhöfe mit Kameras und Videotechnik auszustatten. Stand heute sind an Bahnhöfen rund 11.000 Kameras für Prävention und Strafverfolgung im Einsatz.



Unter den 25 Bahnhöfen, die zum Auftakt eine regelmäßige Reinigung bekommen sollen, sind Hannover Hauptbahnhof, Frankfurt (Main) Hauptwache und München Pasing. Mit 1400 statt 700 Bahnhöfen sollen 2026 doppelt so viele Stationen wie im Vorjahr einen Frühjahrsputz erhalten, viele davon im ländlichen Raum. Dazu zählen beispielsweise die Bahnhöfe in Bitterfeld, Greifswald und Remagen. Darüber hinaus sollen neue mobile DB-Handwerksteams bald bundesweit schneller Reparaturen übernehmen. In einem Pilotversuch hat die DB bereits die Wirkung eines mobilen Teams getestet. Die Rekrutierung der Handwerker soll nun sukzessive in ganz Deutschland erfolgen. (aum)

