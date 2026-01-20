Logo Auto-Medienportal
Stellantis will Händlermargen für alle Marken erhöhen

aum – 20. Januar 2026

Im Rahmen der von Stellantis Deutschland ausgerichteten „Connect“-Veranstaltung hat Opel-Chef und Managing Director Stellantis Germany eine Erhöhung der Händlermargen für alle Marken zum 1. Februar 2026 angekündigt. Bei dem Teffen mit mehr als 3000 Händlern, Investoren, Mitarbeitern und Geschäftspartner des Mehrmarkenverbundes im Rhein-Main-Congress-Center in Wiesbaden stehen drei Tage lang Partnerschaft, Innovation und nachhaltiges Wachstum im Mittelpunkt.

Zum Auftakt präsentierte Florian Huettl die zentralen Ziele des Unternehmens für die kommenden Monate, inklusive zahlreicher Optimierungen zur Stärkung des Handels. „Wir sind nur erfolgreich, wenn Sie es sind“, betonte er die Bedeutung der engen Zusammenarbeit zwischen Stellantis und seinen Handelspartnern. Neben der angekündigten Anhebung der Grundmargen werde sukzessive die Kommunikation mit den Partnern und die Unterstützung vor Ort verbessert. So sei beispielsweise der Vertriebsaußendienst neu auf die einzelnen Marken ausgerichtet und im Service-Außendienst wurden zehn neue Stellen geschaffen.

Bei Vorträgen und Workshops der Stellantis-Marken sowie der Geschäftsbereiche von Aftersales und B2B über Finanzierung und Gebrauchtwagen bis Service erhalten die Teilnehmer praxisnahe Einblicke in strategische Themen und operative Maßnahmen. Ein Highlight der Messe ist die große Fahrzeugausstellung über alle Markenwelten hinweg. (aum)

