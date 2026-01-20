Doppeldebüt für neue Subaru Stromer bei der „Jagd & Hund 2026“

Elektrische Doppelpremiere auf der Jagd & Hund 2026: Auf Europas größter Jagdmesse (27. Januar - 1. Februar) in den Dortmunder Messehallen präsentiert Subaru sein erstes vollelektrisches Kompakt-SUV Uncharted sowie den überarbeiteten Solterra. Beide Neuheiten sind Teil einer Modelloffensive, mit der die japanische Allradmarke in diesem Frühjahr sein Elektro-Portfolio erneuert und erweitert.

Wie schon zuvor der Solterra stammt auch der kompakte Uncharted aus der Kooperation mit Toyota. Es handelt sich im Prinzip um den neuen C-HR+ mit Subaru-Technik. So gibt es 21,1 Zentimeter Bodenfreiheit und bei der Allradversion das X-Mode-System. Neben der Topversion mit zwei Elektromotoren und 252 kW (343 PS) Leistung wird es zwei Ausführungen mit Frontantrieb und 165 kW (224 PS) bzw. 123 kW (167 PS) geben. Je nach Variante liegen die Normreichweiten des Uncharted bei 455 bis 600 Kilometern.



Der Solterra als zweite Messepremiere erhält zum Modelljahr 2026 ein umfangreiches Update. Seine beiden Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse entwickeln nun 252 kW (343 PS) – ein kräftiges Plus von 125 PS. Gleichzeitig soll die Reichweite auf mehr als 500 Kilometer steigen. Neben Effizienzsteigerungen ist dafür eine nun 73,1 kWh große Hochvoltbatterie verantwortlich, die sich an Schnellladestationen dank intelligenter Vorkonditionierung innerhalb von 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen lassen soll. (aum)

