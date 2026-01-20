Logo Auto-Medienportal
Dacia Sandriders gewinnen die Rallye Dakar

aum – 20. Januar 2026

Die Dacia Sandriders haben die 48. Ausgabe der Dakar Rallye gewonnen, die härteste Prüfung für Mensch und Maschine im internationalen Rallye-Sport. Nasser Al-Attiyah und Fabian Lurquin sicherten sich den Sieg auf der Gesamtdistanz von 7976 Kilometern mit einem Vorsprung von knapp zehn Minuten. Auch die drei weiteren Crews des Dacia-Teams erreichten das Ziel.

Sébastien Loeb und Édouard Boulanger kehrten als Vierte in das finale Biwak am Ufer des Roten Meeres zurück. Lucas Moraes und Dennis Zenz beendeten ihre erste Dakar Rallye mit dem Team auf Rang sieben. Cristina Gutiérrez und Pablo Moreno belegten Gesamtrang elf.

Während der 13 extrem anspruchsvollen Tage auf den fordernden Wertungsprüfungen in Saudi-Arabien mit einer Mischung aus welligen, steinigen Pisten, Sanddünen und schnellen offenen Passagen, feierten die Dacia Sandriders zwei Etappensiege und fielen nur ein einziges Mal aus den Top-3 der Gesamtwertung heraus.

Nasser Al-Attiyah hat die Dakar Rallye nun insgesamt sechs Mal gewonnen – darunter drei Siege in Saudi-Arabien, dem Austragungsort seit 2020. Seine früheren Erfolge fuhr der katarische Rallye-Pilot in den Jahren 2011, 2015, 2019, 2022 und 2023 ein. Für Fabian Lurquin war es der erste Gesamtsieg bei der Dakar Rallye. Zuvor hatte der Belgier drei Dakar-Podestplätze erzielt: Rang zwei in den Jahren 2022 und 2023 sowie Rang drei im Jahr 2024. (aum)

Bilder zum Artikel
Dacia Sandriders gewinnen die Rallye Dakar.

