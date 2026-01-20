Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Mahle erneut für Klimaschutz ausgezeichnet

aum – 20. Januar 2026

Mahle hat im Rating der gemeinnützigen Organisation Carbon Disclosure Project (CDP) für das Jahr 2025 erneut die Bestnote „A“ in der Kategorie Klimaschutz und „A-“ in der Kategorie Wassersicherheit erhalten. Die Platzierung in der Climate A List und Spitzenkategorie Leadership sieht der Stuttgarter Autozulieferer als Bestätigung für seine unternehmenseigene Nachhaltigkeitsstrategie. „Weltweit landen nur rund vier Prozent aller von CDP bewerteten Unternehmen in der Climate A List – ein Indikator für die Exklusivität dieser Auszeichnung“, sagte Kathrin Apel, Leiterin Nachhaltigkeit, Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umweltmanagement bei Mahle.

Der Technologie-Konzern hat seine Emissionsreduktionsziele an die Anforderungen des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet. Im Jahr 2025 konnte Mahle nach eigenen Angaben die CO2‑Emissionen durch die Integration neuester Technologien, Reduzierung von Energieverbräuchen und verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien sowie den Ersatz fossiler Brennstoffe weiter senken. Auch bei der Produktentwicklung konzentriert sich Mahle auf die Verwendung rezyklierter und biobasierter Materialien. Die Energie- und Emissionsdaten lässt Mahle als Zeichen für Transparenz und Glaubwürdigkeit seit 2021 extern prüfen. (aum)

Weiterführende Links: Mahle-Presseseite

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Die Kolben-Skulptur am Hauptsitz von Mahle in Stuttgart.

Die Kolben-Skulptur am Hauptsitz von Mahle in Stuttgart.

Photo: Mahle via Autoren-Union Mobilität

Download:

Alle deutschen Mahle-Werke, wie hier in Schorndorf, nutzen Strom aus erneuerbaren Energien.

Alle deutschen Mahle-Werke, wie hier in Schorndorf, nutzen Strom aus erneuerbaren Energien.

Photo: Mahle via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Alle deutschen Mahle-Werke, wie hier in Schorndorf, nutzen Strom aus erneuerbaren Energien.
Mahle für Umwelt- und Klimaschutz ausgezeichnet
Pedelec-Nabenmotor X30 von Mahle.
Intelligenter E-Bike-Motor von Mahle
Ford für Wasserreduktion und Klimaschutz ausgezeichnet
Fahrzeugferndiagnosesystem Remote Pro Air von Mahle.
Mahle ermöglicht Werkstätten den Zugang zu Datenschnittstellen
Martin Wellhöffer.
Wechsel in der Mahle-Geschäftsführung

Audio

Autonews vom 16. Januar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren