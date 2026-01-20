Mahle erneut für Klimaschutz ausgezeichnet

Mahle hat im Rating der gemeinnützigen Organisation Carbon Disclosure Project (CDP) für das Jahr 2025 erneut die Bestnote „A“ in der Kategorie Klimaschutz und „A-“ in der Kategorie Wassersicherheit erhalten. Die Platzierung in der Climate A List und Spitzenkategorie Leadership sieht der Stuttgarter Autozulieferer als Bestätigung für seine unternehmenseigene Nachhaltigkeitsstrategie. „Weltweit landen nur rund vier Prozent aller von CDP bewerteten Unternehmen in der Climate A List – ein Indikator für die Exklusivität dieser Auszeichnung“, sagte Kathrin Apel, Leiterin Nachhaltigkeit, Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umweltmanagement bei Mahle.

Der Technologie-Konzern hat seine Emissionsreduktionsziele an die Anforderungen des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet. Im Jahr 2025 konnte Mahle nach eigenen Angaben die CO2‑Emissionen durch die Integration neuester Technologien, Reduzierung von Energieverbräuchen und verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien sowie den Ersatz fossiler Brennstoffe weiter senken. Auch bei der Produktentwicklung konzentriert sich Mahle auf die Verwendung rezyklierter und biobasierter Materialien. Die Energie- und Emissionsdaten lässt Mahle als Zeichen für Transparenz und Glaubwürdigkeit seit 2021 extern prüfen. (aum)

