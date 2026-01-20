Eon-Umfrage: Jeder Dritte will mit E-Auto und Co. das Stromnetz entlasten

Mit E-Auto, Solarspeicher und Wärmepumpe das Stromnetz entlasten und finanziell profitieren: Was bislang nur mit dynamischen Stromtarifen möglich war, bietet Eon nun auch durch Festpreistarife mit Flexibilitätsbonus. Das stößt auf Interesse, wie eine repräsentative Umfrage unter rund 4000 Menschen in Deutschland zeigt. „Jeder Dritte mit E-Auto, Wärmepumpe oder Solarbatterie ist offen dafür“, sagt Martin Endress, COO bei Eon Energie Deutschland. Eon-Kunden erhalten dabei eine Prämie, wenn sie Elektroauto und Co. besonders zu Zeiten laden lassen, in denen die Nachfrage geringer ist – etwa nachts. Ziel ist es, Lastspitzen zu glätten und das Stromnetz zu entlasten.

Als erster Anbieter deutschlandweit vergütet Eon dabei alle zentralen Energielösungen fürs Eigenheim mit einem Bonus. „Unser Angebot ist die preisstabile Alternative zu dynamischen Tarifen“, sagt Martin Endress. Eine vierköpfige Familie soll so bis zu 1000 Euro in einem Jahr sparen können. Voraussetzung ist, dass die einzelnen Energielösungen mit dem Energiemanagementsystem Eon Home Energiemanager kompatibel sind.



Besonders groß sei die Offenheit für die neuen Festpreistarife mit Flex-Bonus bei jüngeren Menschen. In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen kann sich rund die Hälfte der Befragten einen Wechsel vorstellen, bei den 25- bis 34-Jährigen sind es etwa 40 Prozent. (aum)

