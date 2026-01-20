Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Eon-Umfrage: Jeder Dritte will mit E-Auto und Co. das Stromnetz entlasten

aum – 20. Januar 2026

Mit E-Auto, Solarspeicher und Wärmepumpe das Stromnetz entlasten und finanziell profitieren: Was bislang nur mit dynamischen Stromtarifen möglich war, bietet Eon nun auch durch Festpreistarife mit Flexibilitätsbonus. Das stößt auf Interesse, wie eine repräsentative Umfrage unter rund 4000 Menschen in Deutschland zeigt. „Jeder Dritte mit E-Auto, Wärmepumpe oder Solarbatterie ist offen dafür“, sagt Martin Endress, COO bei Eon Energie Deutschland. Eon-Kunden erhalten dabei eine Prämie, wenn sie Elektroauto und Co. besonders zu Zeiten laden lassen, in denen die Nachfrage geringer ist – etwa nachts. Ziel ist es, Lastspitzen zu glätten und das Stromnetz zu entlasten.

Als erster Anbieter deutschlandweit vergütet Eon dabei alle zentralen Energielösungen fürs Eigenheim mit einem Bonus. „Unser Angebot ist die preisstabile Alternative zu dynamischen Tarifen“, sagt Martin Endress. Eine vierköpfige Familie soll so bis zu 1000 Euro in einem Jahr sparen können. Voraussetzung ist, dass die einzelnen Energielösungen mit dem Energiemanagementsystem Eon Home Energiemanager kompatibel sind.

Besonders groß sei die Offenheit für die neuen Festpreistarife mit Flex-Bonus bei jüngeren Menschen. In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen kann sich rund die Hälfte der Befragten einen Wechsel vorstellen, bei den 25- bis 34-Jährigen sind es etwa 40 Prozent. (aum)

Weiterführende Links: Eon

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Wallbox von Eon.

Wallbox von Eon.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Eon/Malte Braun

Download:

Laut einer Umfrage von Eon besitzen drei Viertel aller E-Autofahrer, die ein eigens Haus haben, eine Solaranlage.

Laut einer Umfrage von Eon besitzen drei Viertel aller E-Autofahrer, die ein eigens Haus haben, eine Solaranlage.

Photo: E.ON/Max Kruse über Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Eon Drive Booster.
Ladestrom aus dem Eon Drive Booster entlastet die Netze
Eon-Ladestation in einem Parkhaus.
Aus der Wallbox kommt nur grüner Strom
Eon realisiert für Wessels Logistik ein 360-Grad-Energiekonzept: Dazu gehören vier Lkw-Ladestationen mit acht Ladepunkten und jeweils bis zu 400 Kilowatt Ladeleistung.
Eon setzt 360-Grad-Konzept für Transportunternehmen um
Elektromobilität.
E-Autos sollen wieder gefördert werden
Eon ist Teil eines Konsortiums, das europaweit Ladestionen für Megawatt Charging von Elektro-Lastwagen plant.
EU fördert Megawatt-Ladenetz für Lkw

Audio

Hyundai zeigt mit dem STARIA Camper Concept eine neue Vision der Reisefreiheit

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren