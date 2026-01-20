Logo Auto-Medienportal
Fiat 500 Elektro beliebtester Kleinwagen-Stromer in Deutschland

aum – 20. Januar 2026

Der Fiat 500 Elektro war 2025 in Deutschland der beliebteste rein elektrisch angetriebene Kleinwagen. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) registrierte in den zurückliegenden zwölf Monaten für den italienischen Stellantis-Stromer insgesamt 10.550 Neuzulassungen, 39 Prozent mehr als im Jahr 2024. Der Marktanteil im Segment betrug 31,3 Prozent und über drei Viertel aller Neuzulassungen wurden von Privatpersonen vorgenommen.

Der in drei Karosserievarianten angebotene Fiat 500 Elektro ist in zwei Leistungsstufen mit 70 kW (95 PS) und 87 kW (118 PS) sowie mit zwei Batteriepaketen erhältlich. Der 23,8-kWh-Akku soll eine Reichweite von bis zu 257 Kilometern nach WLTP ermöglichen, die 42-kWh-Batterie bis zu 320 Kilometer erreichen. (aum)

