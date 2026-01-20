Renault Group wächst zum dritten Mal in Folge

2025 hat die Renault Group weltweit 2.336.807 Fahrzeuge verkauft, was einem Plus von 3,2 Prozent entspricht. Alle drei Fahrzeugmarken des Konzerns konnten dabei zulegen. Die Marke Renault setzte 1.628.030 Fahrzeuge ab, eine Steigerung von plus 3,2 Prozent im Vergleich zu 2024. Dacia kam auf 697.408 Fahrzeuge (plus 3,1 Prozent), Alpine konnte mit 10.970 Fahrzeugen die Zahlen gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln (plus 139,2 Prozent). Der Großteil davon ging dabei mit 8198 verkauften Einheiten auf das Konto des neuen vollelektrischen A290.

Wachstumstreiber für den Konzern mit 1.607.848 abgesetzten Fahrzeugen war der Pkw-Verkauf in Europa, vor allem im Kompaktsegment. Sie machen mit 31,1 Prozent gut ein Drittel aller Verkäufe aus. Sorgen bereiten dem größten Automobilhersteller in Frankreich allerdings das Geschäft mit den leichten Nutzfahrzeugen. Insgesamt 244.927 Einheiten bedeuten hier einen Rückgang von minus 21,1 Prozent. Durch eine allmähliche Steigerung der Verfügbarkeit der verschiedenen Master-Modelle erwartet Renault für dieses Jahr jedoch eine Erholung.



Die Marke Renault allein konnte mit weltweit 1.628.030 verkauften Fahrzeugen (plus 3,2 Prozent) ein Wachstum von plus 10,0 Prozent beim globalen Pkw-Absatz erzielen. In Europa erreichte die Marke den zweiten Platz im Pkw- und LCV-Markt. Elektrofahrzeuge machten dabei mit 151.939 verkauften Einheiten gut ein Fünftel (20,2 Prozent) aus, die Vollhybridfahrzeuge erreichten mit etwa 287.000 Einheiten 38,4 Prozent. (aum)

