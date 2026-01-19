Citroën verdoppelt den Bonus

Citroën hat angekündigt, die heute vorgestellte staatliche Förderung von Elektroautos zu verdoppeln. Je nach Einkommen können so beispielsweise Käufer eines e-C3 Urban Range insgesamt bis zu 12.000 Prämie bekommen. Dadurch sinkt der Preis des Kleinwagens auf 7990 Euro.

Die Förderung wird nach der Fahrzeugzulassung durch den Kunden selbst beantragt und nach Prüfung von der Bundesregierung ausgezahlt. Sie gilt rückwirkend für Fahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2026 erstmals neu zugelassen wurden. Der Antrag muss bis spätestens ein Jahr nach der Zulassung erfolgen. Die Förderung schreibt eine Mindesthaltedauer bei Kauf und Leasing von 36 Monaten vor. Das Antragsportal der Bundesregierung startet voraussichtlich im Mai. (aum)



