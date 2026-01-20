Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Trident und Tiger Sport schließen zur Daytona auf

aum – 20. Januar 2026

Triumph hat der Trident 660 und der Tiger Sport 660 ein umfassendes Upgrade zur neuen Motorradsaison spendiert. Kernpunkt ist die Anhebung der Leistung auf das Niveau der Daytona 660. Das bedeutet 14 PS und vier Newtonmeter mehr bei ebenfalls gestiegener Drehzahl. Das macht für den Triple: 95 PS bei 11.250 Umdrehungen in der Minute und 68 Nm bei 8250 Touren. Statt einer gemeinsamen Drosselklappe gibt es nun für jeden Zylinder eine eigene. Weitere Maßnahmen sind ein größerer Lufteinlass, ein größerer Kühler und größere Auslassventile sowie eine optimierte Nockenwelle.

Zum neuen Modelljahr wächst auch das Tankvolumen um anderthalb Liter auf 18,6 Liter. Beide Modelle bekommen ein Bodywork-Update mit verbessertem Windschutz bei der Tiger Sport, während die Trident ein optimiertes Zentralfederbein erhält. Dazu gibt es wie üblich neue Farben und Graphics.

Die Markteinführung erfolgt im März. Die Trident kostet 8695 Euro (Österreich: 9695 Euro), die Tiger Sport 9895 (10.695) Euro. In Deutschland kommen noch händlerspezifische Nebenkosten dazu. (aum)


Weiterführende Links: Triumph-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Triumph Tiger Sport 660 (links) und Trident 660.

Triumph Tiger Sport 660 (links) und Trident 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Trident 660.

Triumph Trident 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Trident 660.

Triumph Trident 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Trident 660.

Triumph Trident 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Trident 660.

Triumph Trident 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Triumph Tiger Sport 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Triumph Tiger Sport 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Triumph Tiger Sport 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Triumph Tiger Sport 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Trident 660.

Triumph Trident 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Trident 660.

Triumph Trident 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Trident 660.

Triumph Trident 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Trident 660.

Triumph Trident 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Trident 660.

Triumph Trident 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Trident 660.

Triumph Trident 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Trident 660.

Triumph Trident 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Trident 660.

Triumph Trident 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Triumph Tiger Sport 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Triumph Tiger Sport 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Triumph Tiger Sport 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Triumph Tiger Sport 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Triumph Tiger Sport 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Triumph Tiger Sport 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Triumph Tiger Sport 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Triumph Tiger Sport 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Triumph Tiger Sport 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Triumph Tiger Sport 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Triumph Tiger Sport 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Trident 660.

Triumph Trident 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Trident 660.

Triumph Trident 660.

Photo: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Triumph Trident 660.

Video: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Triumph Tiger Sport 660.

Video: Triumph via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Produktion des Dacia Bigster im Werk Mioveni.
Dacia-Bilanz 2025: Licht und Schatten
Subaru Uncharted.
Doppeldebüt für neue Subaru Stromer bei der „Jagd & Hund 2026“
Dacia Sandriders gewinnen die Rallye Dakar.
Dacia Sandriders gewinnen die Rallye Dakar
Wallbox von Eon.
Eon-Umfrage: Jeder Dritte will mit E-Auto und Co. das Stromnetz entlasten
Fiat 500 Elektro.
Fiat 500 Elektro beliebtester Kleinwagen-Stromer in Deutschland
Renault Group.
Renault Group wächst zum dritten Mal in Folge

Audio

Hyundai zeigt mit dem STARIA Camper Concept eine neue Vision der Reisefreiheit

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren