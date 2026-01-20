Trident und Tiger Sport schließen zur Daytona auf

Triumph hat der Trident 660 und der Tiger Sport 660 ein umfassendes Upgrade zur neuen Motorradsaison spendiert. Kernpunkt ist die Anhebung der Leistung auf das Niveau der Daytona 660. Das bedeutet 14 PS und vier Newtonmeter mehr bei ebenfalls gestiegener Drehzahl. Das macht für den Triple: 95 PS bei 11.250 Umdrehungen in der Minute und 68 Nm bei 8250 Touren. Statt einer gemeinsamen Drosselklappe gibt es nun für jeden Zylinder eine eigene. Weitere Maßnahmen sind ein größerer Lufteinlass, ein größerer Kühler und größere Auslassventile sowie eine optimierte Nockenwelle.

Zum neuen Modelljahr wächst auch das Tankvolumen um anderthalb Liter auf 18,6 Liter. Beide Modelle bekommen ein Bodywork-Update mit verbessertem Windschutz bei der Tiger Sport, während die Trident ein optimiertes Zentralfederbein erhält. Dazu gibt es wie üblich neue Farben und Graphics.



Die Markteinführung erfolgt im März. Die Trident kostet 8695 Euro (Österreich: 9695 Euro), die Tiger Sport 9895 (10.695) Euro. In Deutschland kommen noch händlerspezifische Nebenkosten dazu. (aum)





