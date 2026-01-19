Logo Auto-Medienportal
Elektrisch Opel fahren ab 130 Euro im Monat

aum – 19. Januar 2026

Opel bietet seine Elektrofahrzeuge Privatkunden derzeit zu besonderen Leasingkonditionen an. Den Corsa Electric gibt es bei einer Anzahlung von 5000 Euro für drei Jahre zu einer Monatsrate ab 130 Euro. Beim Astra Electric sind es 220 Euro und beim Grandland 249 Euro. Obendrein gibt es das „Electric All In“-Paket mit speziellen Serviceleistungen und einer Wallbox für Zuhause. Beim traditionellen Angrillen am 24. Januar, dem Jahresauftakt bei den Händlern, stehen Fahrzeuge zur Probefahrt bereit und können sich Interessierte auch über die gerade beschlossen neuen E-Auto-Förderung der Bundesregierung informieren. (aum)

Bilder zum Artikel
Opel Corsa Electric.

Opel Corsa Electric.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel Astra Electric.

Opel Astra Electric.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel Astra Sports Tourer Electric.

Opel Astra Sports Tourer Electric.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel Frontera Electric.

Opel Frontera Electric.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel Grandland Electric.

Opel Grandland Electric.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel Mokka Electric.

Opel Mokka Electric.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel Zafira Electric.

Opel Zafira Electric.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel Combo Electric.

Opel Combo Electric.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

