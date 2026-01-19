Logo Auto-Medienportal
Skoda steigt zur Nummer drei in Europa auf

aum – 19. Januar 2026

Skoda hat im vergangenen Jahr 1.043.900 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Das sind 12,8 Prozent mehr als 2024. In Europa stieg die Marke hinter VW und Toyota zum drittstärksten Anbieter überhaupt auf und steigerte den Absatz um 9,9 Prozent auf 836.200 Autos. Bei den Elektroautos liegt Skoda europaweit auf dem vierten Platz.

In Deutschland, nach wie vor größter Markt stiegen die Neuzulassungen um fast 13 Prozent auf 211.100. Mit einem Marktanteil von 7,9 Prozent zog Skoda zum Beispiel an Audi vorbei und ist vierterfolgreichste Marke im Land. In Indien, wo Skoda auch regionale Modelle speziell für den Markt baut, stieg der Absatz um fast das Doppelte auf 70.600 Fahrzeuge. Auch in Nordafrika sowie in der Türkei legte die tschechische VW-Tochter spürbar zu.

Das weltweit meistverkaufte Modell bleibt der Octavia (190.300 Stück) vor dem Kodiaq (130.400 Einheiten), dem Kamiq (125.900 Fahrzeuge) und dem Fabia (119.100 Verkäufe). (aum)

Skoda Octavia.

Skoda Octavia.

