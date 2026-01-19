CMT 2026: Der VW California bleibt der beliebteste Campingbus

Wenn es um die beliebtesten Campingbusse geht, führt am California von VW kein Weg vorbei. Die Baureihe landete bei der Leserwahl „Reisemobil des Jahres 2026“ der Fachzeitschrift „Promobil“ erneut auf Platz 1 gewählt. Der California erhielt in der Kategorie „Kompakte Campingbusse“ 25,1 Prozent der Stimmen. In der Klasse der Camper mit Bad über 60.000 Euro schob sich der Grand California mit 12,7 Prozent der Stimmen vom dritten Platz des Vorjahres auf den zweiten vor. Sieger in dieser Kategorie wurde der Hymer Grand Canyon S.

An der Abstimmung nahmen über 14.000 Leser teil. Die Preisverleihung erfolgte am Wochenende im Rahmen der CMT in Stuttgart. Sie findet noch bis Sonntag statt. (aum)



