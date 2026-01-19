Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

CMT 2026: Der VW California bleibt der beliebteste Campingbus

aum – 19. Januar 2026

Wenn es um die beliebtesten Campingbusse geht, führt am California von VW kein Weg vorbei. Die Baureihe landete bei der Leserwahl „Reisemobil des Jahres 2026“ der Fachzeitschrift „Promobil“ erneut auf Platz 1 gewählt. Der California erhielt in der Kategorie „Kompakte Campingbusse“ 25,1 Prozent der Stimmen. In der Klasse der Camper mit Bad über 60.000 Euro schob sich der Grand California mit 12,7 Prozent der Stimmen vom dritten Platz des Vorjahres auf den zweiten vor. Sieger in dieser Kategorie wurde der Hymer Grand Canyon S.

An der Abstimmung nahmen über 14.000 Leser teil. Die Preisverleihung erfolgte am Wochenende im Rahmen der CMT in Stuttgart. Sie findet noch bis Sonntag statt. (aum)

Weiterführende Links: Volkswagen Nutzfahrzeuge

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
VW California (rechts) und Grand California.

VW California (rechts) und Grand California.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

VW California Coast.
Volkswagen California geht in den Vorverkauf
VW California Beach, Ocean und Coast (von links).
VW California: Für die kleinen und großen Fluchten aus dem Alltag
VW Grand California.
Camper zur Miete: Eine Option auch für Autohäuser
Übernachten in freier Natur - auf Bestellung.
Volkswagen Nutzfahrzeuge lädt zum Wildcampen
VW California.
Caravan-Salon 2019: VW sortiert den California neu

Audio

Hyundai zeigt mit dem STARIA Camper Concept eine neue Vision der Reisefreiheit

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren