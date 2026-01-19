Jaecoo startet auf dem deutschen Markt

Es hat etwas länger gedauert als ursprünglich geplant, aber jetzt geht die chinesische Marke Jaecoo mit dem ersten Modell in Deutschland an den Start. Nachdem Jaecoo, Teil des Chery- Konzerns, bereits in Italien, Polen und Spanien sowie Großbritannien erfolgreich unterwegs ist, steht nun der Jaecco 7 SHS bei den Händlern. Die Preisliste für das SUV beginnt bei 36.900 Euro.

Chery, 1997 in Wuhu gegründet, ist bereits seit dem Jahr 2001 international unterwegs, beschränkte sich bislang aber vor allem auf Schwellenmärkte. Im vergangenen Jahr produzierte das Unternehmen insgesamt 2,6 Millionen Fahrzeuge und gehört seit Jahren zu den größten Autoexporteuren der Volksrepublik.



„Mit dem Jaecoo 7 SHS machen wir nun den ersten Schritt im Vertrieb in Deutschland, und das mit einem Produkt, dass sich in anderen Märkten bereits durch seine sehr starke Markenakzeptanz bewiesen hat“, erklärt Eric Zheng, Deutschlandchef von Jaecoo und der zweiten Chery-Marke Omoda. In Großbritannien hat das Unternehmen inzwischen rund 3000 Kunden für ein Fahrzeug der beiden Marken gewonnen.



Der Jaecco 7 SHS kommt mit einem klassischen SUV-Design auf den Markt, das sich nahtlos in die gängige Formensprache dieser Fahrzeugklasse einfügt. Im Innenraum dominiert wie bei den anderen China-Modelle ein großer zentral angeordneter Bildschirm (14,8 Zoll), über den die wichtigsten Einstellungen gesteuert werden. Dazu gehören die Klimatisierung bis hin zur Einstellung der Spiegel. Vor dem Fahrer informiert ein 10,25 Zoll großes digitales Cockpit. Der Mensch hinter dem Lenkrad und seine Passagiere sitzen unter einem Panoramaglasdach, und die gewählten Materialien machen einen wertigen sowie gut verarbeiteten Eindruck. Der Jaecoo 7 SHS bietet auf 4,5 Metern ausreichend Raum für fünf Personen samt Gepäck. Das Kofferabteil lässt sich bei Bedarf von 340 Liter auf 1265 Liter vergrößern.



Das Fahrzeug wurde in dem deutschen Entwicklungszentrum in Raunheim bei Frankfurt, das bereits im Jahr 2018 gegründet wurde, für den Einsatz auf dem deutschen Markt vorbereitet. Dafür wurde unter anderem die elektromechanische Lenkung angepasst, und auch die Dämpfung auf die Wünsche der deutschen Kunden abgestimmt. Der Jaecoo kommt mit dem von Chery entwickelten Super-Hybrid-System auf den Markt, das aus drei Komponenten besteht. Der speziell für den Hybridantrieb entwickelte 1,5-Liter-Vierzylinder ist mit einem leistungsstarken Elektromotor und einem Hybrid-DHT-Getriebe gekoppelt.



Die Kombination aus Benzinmotor mit 143 PS (105 kW) und dem 150 kW (204 PS) starken Elektromotor summiert sich auf eine Systemleistung von 279 PS (205 kW), was sich in einen Verbrauch von 15,1 kWh Strom und 2,4 Litern Benzin übersetzt. Ein zweiter Elektromotor fungiert als Generator, rekuperiert die Bremsenergie und erzeugt elektrische Energie. Der Elektromotor ist bei diesem seriellen Hybridsystem für den Primärantrieb zuständig. Der Verbrenner übernimmt über weite Strecken die Funktion eines Generators und liefert die Energie für den Antrieb.



Eine zentrale Rolle spielt in dieser Architektur ein speziell entwickeltes Eingang-DHT-Hybridgetriebe, das kurze Kraftflüsse bei minimalen Wandlungsverluste ermöglicht. So erreicht das Antriebssystem eine Effizienz von mehr als 98 Prozent, verspricht Chery. Die Gesamtreichweite wird mit bis zu 1200 Kilometern angegeben. Der Jaecoo 7 SHS beschleunigt nach Werksangaben in 8,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h, und bei 180 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie kann mit bis zu 40 kW in 20 Minuten von 30 auf 80 Prozent geladen werden.



Die Passagiere werden mit acht Airbags, einschließlich Knieairbag geschützt, und außerdem verhindert ein Mittelairbag zwischen den Vordersitzen, der bei einem Seitenaufprall den Kontakt zwischen Fahrer und Beifahrer verhindert. Ebenfalls an Bord ist ein umfangreiches Paket an Sicherheitsassistenten. Serienmäßig rollt der Jaecoo 7 SHS auf 19-Zoll-Leichtmetallrädern. Außerdem sind unter anderem Voll-LED-Scheinwerfer, Lenkradheizung, Zwei-Zonen-Klimatisierung sowie elektrisch verstellbare Sitze und einer Ambientbeleichtung mit 128 Farben an Bord. Neben dem Standardmodell steht auch die Variante Exclusive für 39.490 Euro mit Head-up-Display und einem Soundsystem von Sony bei den Händlern.



Chery gewährt für die Modelle der Jaecoo- und Omoda-Baureihe eine Garantie von sieben Jahren oder 150.000 Kilometer. Die Elektrokomponenten besitzen eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometer. Bereits vor dem Verkaufsstart hat das Unternehmen eine Ersatzteil-Logistik aufgebaut, so dass 99 Prozent der benötigten Teile innerhalb von 24 Stunden deutschlandweit geliefert werden können, verspricht der Hersteller. (aum)