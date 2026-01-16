Renault ist mit dem Twingo auf Deutschlandtour

Renault ist seit gestern mit dem neuen Twingo E-Tech auf Deutschlandtour. Noch vor seiner Markteinführung wird der vollelektrische Kleinwagen bis Ende März in rund 60 Autohäusern an verschiedenen Orten präsentiert. Probefahrten sind dann voraussichtlich ab April möglich. Wer möchte, kann sich für eine Benachrichtigung registrieren lassen, um später einen Termin für die erste Testfahrt zu vereinbaren.

Im Rahmen der Twingo-Tour werden drei Fahrzeuge mit gebrandeten Anhängern zu den teilnehmenden Renault-Partnern transportiert. Morgen stehen Wuchenauer AC in Neu-Ulm, BOB Automobile in Düsseldorf und das Autohaus Bleker in Münster auf dem Plan. Die weiteren Termine finden Interessenten unter renault.de/twingo-tour.



Der Renault Twingo hat eine Reichweite von rund 260 Kilometern und wird in der Basisversion 19.990 Euro kosten. Gebaut wird er in Slowenien. (aum)



