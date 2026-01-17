„Business Days“ bei DS

Bei den „Business Days“ bekommen Gewerbetreibende bei DS bis zum 5. Februar 2026 beim Kauf eines Neuwagens einen Gutschein im Wert von 1000 Euro. Bei zu 100 Prozent elektrisch angetriebenen Fahrzeugmodellen kann der Betrag zum Bezahlen an der Ladesäule verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Verbrennungs- oder Hybridantrieb können die Gutscheine beim Tanken eingelöst werden, bei Elektromodellen an der Ladesäule. Partner sind Total Energies resp. e-Solutions. Das Guthaben für BEV-Fahrzeuge ist über die „Free2move Charge“-App einlösbar. (aum)