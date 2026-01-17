„Wanna see my chauffeur. I wanna see my chauffeur. I want him to drive me. Want him to drive me downtown. ´Cause he drives so easy...“, sangen einst Jefferson Airplane im „Chauffeur Blues“. Dem Wunsch können wir uns beim Lexus LM nur anschließen. Die Großraumlimousine, oder besser der Luxusliner, bleibt auch nach über zwei Jahren eine äußerst seltene Erscheinung. Das Kraftfahrt-Bundesamt listet für 2025 bis einschließlich November lediglich 169 Neuzulassungen des ungewöhnlichen Vans auf. Der aber hat es in sich.

Mit seiner Länge von 5,13 Metern und 1,93 Metern ist der Lexus eine imposante Erscheinung, trotzdem bietet er nur vier Sitze. Die machen den Van dann aber zum „Luxury Mover“. Er bietet mit einem 48-Zoll-Bildschirm für allerlei Infotainment im wahrsten Sinne des Wortes großes Kino. Die beiden Passagiere in der zweiten Reihe sitzen hinter einer Trennwand und haben mit smartphoneähnlichen Controllern jede erdenklichen Komfortoptionen in der Hand, die selbst mancher Privatjet nicht bietet. Für den Vortrieb sorgen ein 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner sowie ein großer E-Motor vorne und ein kleinerer hinten. Die Systemleistung des 2,4-Tonners summiert sich auf 250 PS (184 kW).



Das alles kostet. 154.000 Euro ruft Lexus für sein Flaggschiff auf. (aum/jri)





