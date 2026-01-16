7000 Mercedes-Benz Zetros für die französische Armee

Daimler Truck hat mit dem dortigen Partner Arquus einen Großauftrag zur Lieferung von 7000 Militär-Lkw an die französische Armee erhalten. Es handelt sich um den Mercedes-Benz Zetros in der Klasse bis sechs Tonnen Nutzlast. Die Fahrzeuge werden über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren produziert und ausgeliefert.

Der „Zetros by Arquus“ wurde von den beiden Unternehmen erstmals im Oktober 2025 auf dem „Forum Entreprises Défense“ in Versailles Satory präsentiert. Alle von Frankreich bestellten Fahrzeuge basieren auf einem Zetros-Fahrgestell mit drei Achsen, das von Arquus militarisiert wird. Als Antrieb dient der Motor OM 460 von Mercedes-Benz OM 460, der auch mit minderwertigem Kraftstoff auskommt. Außerdem verfügen alle Modelle über ein vollautomatisches Getriebe mit Drehmomentwandler.



Es werden mehrere Fahrzeugvarianten geliefert, darunter Truppentransporter, Transportfahrzeuge, Fahrzeuge mit geschütztem Aufbau, Varianten mit Kranausrüstung und Lkw mit Seilwinden. Die Basisfahrzeuge werden in den Daimler-Truck-Werken Wörth am Rhein (Deutschland) und Molsheim (Frankreich) hergestellt. Die Militarisierung, Systemintegration und die Montage geschützter Kabinen erfolgt in drei Werken von Arquus in Frankreich. (aum)