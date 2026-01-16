Die Nachfrage nach Diesel geht zurück

Dem für die Zukunft prognostizierten Rückgang des Kraftstoffabsatzes begegnen die Tankstellen in Deutschland mit dem gezielten Ausbau anderer Produkt- und Servicefelder wie dem Shopgeschäft oder der Autowäsche. Das zeigt eine Untersuchung von Uniti, dem Bundesverband Energie Mittelstand. Erhoben wurden die Daten von fast 12.900 Tankstellen, die für über 90 Prozent des Marktes stehen. Zwar lag der Absatz im vergangenen Jahr auf dem höchsten Stand seit 2019 und Benzin hat Diesel im Absatzvolumen überholt. Hier schlägt sich vor allem der zunehmend geringer werdende Anteil von Diesel-Pkw nieder.

Auch wenn die Tankstellenbetreiber durch den weiteren Hochlauf der Elektromobilität mittel- und langfristig mit einem Rückgang des Kraftstoffabsatzes gerechnet wird, so ist dieser in den vergangenen fünf Jahren insgesamt weitgehend stabil geblieben. Derzeit, so stellt Uniti-Hauptgeschäftsführer Elmar Kühn fest, stelle die Elektromobilität an vielen Stationen weiterhin kein tragfähiges Geschäftsmodell dar, obwohl die Unternehmen in diesem Bereich investieren und mittlerweile mehr als 9600 Schnellladepunkte an Tankstellen installiert sind, die auch häufiger als noch 2024 frequentiert wurden. Wirtschaftlich tragfähig sei das aber bislang nicht, so Kühn. Shop & Convenience und Autowäsche entwickelten sich dagegen zu immer Umsatz- und Ertragsbringern für den Tankstellenmarkt.



Die Zahlungsmethoden an Tankstellen zeigten für 2025 nur wenig Änderungen. Die seit vielen Jahren zu beobachtende zurückgehende Bedeutung des Bargelds bei den Zahlungsvorgängen hielt weiter an (24,3 Prozent in 2025 / 24,6 % in 2024), während die Debitkarten von 44,8 auf 45,8 Prozent erneut leicht zulegen konnten. (aum)



