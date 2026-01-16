Vorschau: Stromer über Stromer

Terminlich dreht sich nächste Woche fast alles um Stromer. Mit dem Twingo E-Tech Electric zündet Renault die nächste Stufe seiner Retrowelle im Elektrobereich. Der Kleinwagen weist viele Details seines Urahns auf, hat aber zwei Türen mehr. Wir blicken zurück in die Historie und klären, warum der Twingo so heißt wie er heißt. Ins Batteriezeitalter stößt nun auch Suzuki vor. Wir stellen den neuen e-Vitara vor. Volvo präsentiert den neuen EX 60. Das Mittelklasse-SUV ist, wie die Bezeichnung bereits verrät, ebenfalls ein E-Modell, wie der Name bereits verrät.

Längst eine Führungsrolle unter den Stromer-Anbietern hat Kia übernommen. Mit dem PV5 kommt nun der erste Elektro-Transporter der Koreaner. Als Pkw-Version Passenger und Cargo Transporter-Variante Cargo ist der 4,70 Meter lange Stromer mit zwei Akku-Optionen und bis zu 412 Kilometer Reichweite zu haben. Im ersten Test glänzte der Elektro-Kleinbus mit seiner großen Übersicht, Geräumigkeit und Rangierfähigkeit. Gleichwohl vergisst Kia mit dem neuen K4 die Verbrenner-Stammkundschaft nicht: Das sportlich gestylte Schrägheck ist ein würdiger Nachfolger des kompakten Erfolgsmodells Ceed, dem es allein hie und da noch ein wenig an Power fehlt, findet Frank Wald nach einer ersten Probefahrt.



Dacia war auch im vergangenen Jahr weiter auf Erfolgskurs und zieht eine positive Bilanz. Walther Wuttke klärt im Praxistest die Frage, was Käufer vom Vinfast VF 6 erwarten dürfen. Das SUV stammt von Vietnams erstem und immer noch einzigem Autohersteller und ist – natürlich – elektrisch angetrieben.



Darüber hinaus halten wir Sie auch in der nächsten Woche über weitere Neuigkeiten aus der mobilen Welt, insbesondere der Autos und Motorräder, auf dem Laufenden und behalten auch die Verkehrspolitik im Auge. (aum)