DS fegt über das Wasser

Als erster Automobilhersteller überhaupt engagiert sich DS beim Sail GP. Die Marke sponsert das neu formierte Team „Les Bleus“. Der Saisonauftakt findet an diesem Woche vor Perth in Australien statt. Beim schnellsten Segelwettbewerb der Welt mit sechsköpfigen Mannschaften aus 13 Nationen erreichen die Boote bis zu 100 km/h. Alle Crews nutzen den gleichen Katamarantyp. In diesem Jahr sind 13 Rennen vorgesehen, darunter auch der „Rockwool Germany Sail Grand Prix“ am 22. und 23. August in Sassnitz. Auf der Ostsee vor der Insel Rügen wurde im vergangenen Jahr ein neuer Geschwindigkeitsrekord aufgestellt: knapp 104 km/h. (aum)



