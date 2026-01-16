Logo Auto-Medienportal
Porsche liefert 279.449 Sportwagen aus

aum – 16. Januar 2026

Porsche hat im vergangenen Jahr 279.449 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind zehn Prozent weniger als 2024. Stabil erwies sich trotz Zöllen einzig der US-Markt. In Deutschland gingen die Neuzulassungen um 16 Prozent auf 29.968 Autos zurück, in China um 26 Prozent. Erfolgreichstes Modell bleibt der Macan, der ein Drittel der Verkäufe ausmacht. Aber auch der ikonische Klassiker 911 bleibt beliebt. Er erreichte mit weltweit 51.583 Auslieferungen eine neue Bestmarke. (aum)

Weiterführende Links: Porsche-Presseseite

Bilder zum Artikel
Porsche 911 GT3 „90 F. A. Porsche“.

Porsche 911 GT3 „90 F. A. Porsche“.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Porsche Macan 4S Electric.

Porsche Macan 4S Electric.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Porsche

Porsche 911 Turbo S.

Porsche 911 Turbo S.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

