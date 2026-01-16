CMT 2026: Hyundai fühlt vor

Es ist derzeit noch eine Konzeptstudie, aber Hyundai möchte auf der Stuttgarter CMT (–25.1.) schon einmal vorfühlen, wie ein Campervan auf Basis des gerade auf der Brüssel Motor Show vorgestellten Staria Elektro ankommen würde. Besucher der Messe sind aufgerufen, ihr Meinug direkt vor Ort oder über eine Online-Umfrage mitzuteilen.

Der Staria Camper Concept verfügt über ein elektrisch betätigtes Aufstelldach. Darin ist ein leichtes 520-Watt-Solarpanel aus Verbundmaterial integriert, das bei durchschnittlich fünf Sonnenstunden pro Tag bis zu 2,6 kWh Strom erzeugen kann. Das System kann die Reichweite verlängern oder Bordfunktionen wie die Energieversorgung des 36-Liter-Kühlschranks, der tragbare Dusche und der Kabinentemperatur übernehmen. Die vorderen Einzelsitze lassen sich elektrisch um 180 Grad nach hinten drehen, die Sitze im hinteren Bereich können per Knopfdruck zu einem Bett für zwei Personen umgeklappt werden. Hyundai prüft außerdem den Einsatz von elektronisch verstellbarem Smart Glass im Wohn- und Schlafbereich des Campers, das neben UV-Schutz und Schalldämmung auch eine Wärmeisolierung bietet. (aum)





