Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

CMT 2026: Hyundai fühlt vor

aum – 16. Januar 2026

Es ist derzeit noch eine Konzeptstudie, aber Hyundai möchte auf der Stuttgarter CMT (–25.1.) schon einmal vorfühlen, wie ein Campervan auf Basis des gerade auf der Brüssel Motor Show vorgestellten Staria Elektro ankommen würde. Besucher der Messe sind aufgerufen, ihr Meinug direkt vor Ort oder über eine Online-Umfrage mitzuteilen.

Der Staria Camper Concept verfügt über ein elektrisch betätigtes Aufstelldach. Darin ist ein leichtes 520-Watt-Solarpanel aus Verbundmaterial integriert, das bei durchschnittlich fünf Sonnenstunden pro Tag bis zu 2,6 kWh Strom erzeugen kann. Das System kann die Reichweite verlängern oder Bordfunktionen wie die Energieversorgung des 36-Liter-Kühlschranks, der tragbare Dusche und der Kabinentemperatur übernehmen. Die vorderen Einzelsitze lassen sich elektrisch um 180 Grad nach hinten drehen, die Sitze im hinteren Bereich können per Knopfdruck zu einem Bett für zwei Personen umgeklappt werden. Hyundai prüft außerdem den Einsatz von elektronisch verstellbarem Smart Glass im Wohn- und Schlafbereich des Campers, das neben UV-Schutz und Schalldämmung auch eine Wärmeisolierung bietet. (aum)


Weiterführende Links: Hyundai

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Hyundai Staria Elektro Camper Concept.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Reisemobile von VW (von links): California, Grand California 600 und Grand California 680.
CMT 2026: Urlaubserlebnisse mit VW
Kia ist zum 25. Mal Hauptpartner der Australien Open.
Kia begleitet wieder die Australien Open
BMW R 1300 GS.
BMW verkauft erneut über 200.000 Motorräder
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK).
ZDK begrüßt Entwurf zum digitalen Straßenverkehrsrecht
Snettbox.
CMT 2026: Snettbox ersetzt den Bleiakku
Packen für den Urlaub.
Ratgeber: Wenn einer eine Reise tut ...

Audio

Wirtschaftsnews vom 13. Januar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren