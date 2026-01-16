Logo Auto-Medienportal
CMT 2026: Urlaubserlebnisse mit VW

16. Januar 2026

Volkswagen stellt auf der morgen beginnenden CMT in Stuttgart (–17.1.) die gesamte Palette seiner Reisemobile vom kleinen Caddy California bis zum großen Grand California 680 vor. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht das Sondermodell Grand California 600 Dune in exklusiver Farbgebung und mit umfangreicher Ausstattung.

Zusätzlich ist am Dienstag (20.1.) der ID Buzz aus der „#BULLILOVEstories“-Videoserie im Vanlife-Wohnzimmer in Halle 5 der „Van of the Day“. Dort wird Besuchern eine Bühne für Reisegeschichten, persönliche Begegnungen und den Austausch innerhalb der Camping- und Vanlife-Gemeinschaft geboten. Autor und VWN-Sprecher Christian Schlüter ist den ganzen Tag vor Ort und berichtet live von seinen Erfahrungen. Er hat über 135.000 Kilometer mit dem elektrischen Bulli zurückgelegt und ist dabei durch 43 Länder gereist.

Außerdem zeigen etliche Aufbauhersteller Wohnmobile auf VW-Basis. (aum)

