Kia begleitet wieder die Australien Open

aum – 15. Januar 2026

Zum 25. Mal ist Kia Hauptpartner der Australian Open, die vom 18. Januar bis zum 1. Februar in Melbourne stattfinden. Den Veranstaltern werden 55 Elektro- und 75 Hybridfahrzeuge zur Verfügung gestellt. Neben der Flotte für die Spieler und Offiziellen stellt Kia noch zusätzliche Einsatzfahrzeuge bereit.

Aus Anlass des Jubiläums hat die Marke auch die globale Kampagne „Move Different” gestartet, in deren Mittelpunkt der neue EV 4 steht. Darüber hinaus ist Kia bei dem Grand-Slam-Turnier durch zahlreiche Initiativen präsent. Dazu gehören exklusive Fan-Erlebnisse mit Markenbotschafter Rafael Nadal, der auch ein EV 9 Art Car präsentieren wird, sowie eine digitale Serie mit dem Titel „25 Years of Movement”, in der Kia-Ballkinder, Fahrer der offiziellen Shuttleflotte und Tennislegende Nadal im Mittelpunkt stehen. Zudem präsentiert die Marke im Umfeld des Turniers ihre Elektroflotte einschließlich des neuen Transporters PV 5.

Kia hat über 150 Gäste aus mehr als 25 Ländern zu den Asutarlien Open eingeladen, damit sie das Turnier und die Aktivitäten der Marke erleben können, darunter Elektrofahrzeugkunden, Influencer und Geschäftspartner. So werden 90 Kunden, die ein Elektrofahrzeug getestet und gekauft haben und im Rahmen von Werbeaktionen ausgewählt wurden, sich Spiele ansehen könen und Touren durch Melbourne machen. 15 Influencer-Teams aus zwölf Ländern erhalten Fahrzeuge, um während des Turniers gemeinsam Inhalte zu erstellen. Und 20 Ballkinder, ausgewählt unter den Kindern koreanischer Kunden, werden als offizielle Ballkinder am Turnier teilnehmen und können Kultur in Melbourne erleben. (aum)

Bilder zum Artikel
Kia ist zum 25. Mal Hauptpartner der Australien Open.

Kia ist zum 25. Mal Hauptpartner der Australien Open.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia ist zum 25. Mal Hauptpartner der Australien Open: AO-Dirktor Craig Tiley (2. von rechts), Damien Meredith, CEO von Kia Australia (Mite) und Ex-Tennisprofi Marat Safin (2. von links).

