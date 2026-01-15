BMW verkauft erneut über 200.000 Motorräder

Zum vierten Mal in Folge hat BMW im vergangenen Jahr über 200.000 Motorräder und Motorroller verkauft. Weltweit wurden 202.563 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Das sind ,7 Prozent oder in Summe rund 7800 Fahrzeuge weniger als 2024. BMW verweist hier unter anderem auf das global rückläufige Marktsegment über 500 Kubikzentimeter Hubraum, gesetzliche Restriktionen und neue Zollregelungen. Gleichwohl war beispielsweise der vergangene Monat mit 15.109 Einheiten der drittstärkste Dezember überhaupt in der Geschichte der Marke.

In Europa wurden insgesamt 118.814 Motorräder abgesetzt, ein leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr. Rekordergebnisse wurden in Italien, Spanien, Portugal und den Niederlanden verbucht. Deutschland bleibt nach wie vor stärkster Einzelmarkt weltweit mit 25.516 verkauften Motorrädern, gefolgt von Frankreich (19.019 Motorräder), Italien (16.692 Stück) und Spanien (14.005 Auslieferungen). Bestseller ist die R 1300 GS, auf die fast ein Drittel aller Verkäufe entfielen und die – wie schon ihre Vorgängerinnen – das marktdominierende Motorrad hierzulande bleibt.



Für dieses Jahr verspricht sich BMW nicht zuletzt von der neuen F 450 GS zusätzliche Impulse. (aum)



